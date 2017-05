Wall Street in stand-by

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Beni di consumo secondari

Utilities

Energia

Materiali

Nike

Wal-Mart

Apple

Walt Disney

Chevron

Cisco Systems

Merck & Co

Du Pont de Nemours

Liberty Interactive

Marriott International

American Airlines

Tesla Motors

Liberty Global

Dentsply Sirona

Liberty Global

Liberty Global

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 20.975,78 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo, con chiusura su 2.396,92 punti. In frazionale progresso il(+0,34%); sulla parità lo(-0,19%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,87%),(-0,86%) e(-0,71%).Tra i(+1,10%),(+0,79%),(+0,62%) e(+0,57%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,48%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,14%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,12%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,97%.Tra i(+11,42%),(+6,36%),(+4,76%) e(+4,61%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,93%.Sensibili perdite per, in calo del 3,33%.In apnea, che arretra del 2,40%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,29%.