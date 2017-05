Wall Street procede a due colori

Apple

(Teleborsa) -In una, in cui è statogli investitori rimangono concentrati sulla earnings season. Molte le società che hanno dato i conti. Continua a sorprendere. Il titolo della mela morsa è scattato subito in avvio di seduta e continua ad aggiornare i propri massimi storici portando la capitalizzazione oltre gli 806 miliardi di dollari , ilscivola dello 0,11%. Sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per loche lima dello 0,04%. In frazionale progresso il(+0,31%). Gli indici S&P 500 e Nasdaq, in avvio giornata hanno toccato nuovi massimi record.In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,85%),(-0,58%) e(-0,57%).Tra i(+1,09%),(+1,03%),(+0,61%) e(+0,59%)., invece, si abbattono su, che continua la seduta con -1,53%., con un netto svantaggio dell'1,05%., che si adagia poco sotto i livelli della vigilia., che mostra un piccolo decremento dello 0,84%.Al top tra i, si posizionano(+9,45%),(+6,61%),(+4,56%) e(+4,04%).I più forti ribassi, invece, li mostranoche continua la seduta con -3,31%., che affonda del 3,27%., che segna una discesa di ben -3,26 punti percentuali.per, che crolla del 3,21%.