Confagricoltura, assegnate le Bandiere Blu 2017: 49 in più dello scorso anno

(Teleborsa) -49 in più rispetto allo scorso anno, le spiagge italiane, con laal top, che potranno fregiarsi nel 2017 della Bandiera Blu assegnata dalla Foundation for Environmental Education (Fee) a 163 Comuni e 67 approdi turistici che corrispondono a circa il 5% delle spiagge premiate a livello mondiale. A fare meglio è la Liguria che conquista 27 Bandiere Blu con 2 new entry (Camogli e Bonassola). Al secondo posto della classifica troviamo la(con 19 località) seguita dalle(17). 15 bandiere per lacon un nuovo ingresso (Sapri). Stabile lache mantiene le 11 bandiere. Il riconoscimento da trent’anni viene assegnato in oltre 40 paesi dalla Foundation for Environmental Education (FEE), la Fondazione per l’Educazione Ambientale con sede in Danimarca, sulla base di 32 criteri guida che vanno dall’assoluta validità delle acque di balneazione all’efficienza della depurazione, dalla raccolta differenziata alle aree pedonali, da spazi verdi ai servizi degli stabilimenti balneari.- "E’ con soddisfazione che annunciamo anche per il 2017, un aumento di comuni Bandiera Blu, ben 163 - commenta Claudio Mazza presidente della Fee Italia - ., mettendo al centro la connessione terra-mare. Proprio in quest’ottica dallo scorso anno il programma Bandiere Blu è stato affiancato a quello dello Spighe Verdi destinato ai comuni rurali realizzato in collaborazione conAbbiamo ben chiaro che le criticità ambientali si devono affrontare con una visione di sistema più ampia, coinvolgendo tutti i soggetti della comunità locale in un percorso di miglioramento continuo".