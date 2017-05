Draghi, l'economia dell'Eurozona "sta chiaramente migliorando"

(Teleborsa) - Il presidente della BCE,e che "si è evoluta e dall'esser fragile e diseguale si è consolidata ed ampliata". Lo ha detto nel corso di un'audizione al Parlamento olandese, aggiungendo cheDraghi ha fatto cenno anche all', spiegando che occorreranno: che raggiunga il, che si dimostrisu questo livello, che sia, cioè non dipendente dall'esistenza di un sostegno monetario, e che rispecchi lee non solo di un singolo paese.Da questi quattro criteri discende la definizione della BCE diha chiarito Draghi, rispondendo anche a qualche cenno di disappunto dei parlamentari olandesi riguardo i magri rendimenti dei fondi pensione legati ai bassi tassi d'interesse.Il numero uno dell'Eurotower ha poi ribadito che l'Eurozona si trova in una fase positiva del ciclo economico e che"Ma la vera sfida sulla quale dovremmo interrogarci - ha detto - è come faranno i Paesi a gestire pensioni con una società che invecchia".