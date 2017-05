ENI ritorna all'utile nel primo trimestre

ENI

(Teleborsa) -rivede l'utile nel primo trimestre dell'anno. Il Gruppo del Cane a sei zampe ha chiuso il periodoL'(al netto delle componenti straordinarie) è pari a 744 milioni di euro con un balzo rispetto ai 2 milioni di euro dello stesso periodo di un anno fa.L'indebitamento finanziario netto si è attestato a 14,931 miliardi, sostanzialmente in linea rispetto con i 14,776 miliardi della fine del 2016. La generazione di cassa operativa sale del l 41% a 1,93 miliardi."ll miglioramento dei risultati economico finanziari nel primo trimestre di quest’anno è stato netto", ha dichiarato l'AD di ENI,, commentando i risultati. "Questi risultati sono frutto dei continui progressi industriali conseguiti in tutti i business, in linea ccon gli obiettivi dichiarati per il 2017 che restano tutti confermati. In particolare nell'upstream la conclusione oramai prossima dei lavori per l'avvio dei campi di Jangkrik in Indonesia ed OCTP in Ghana ed i progressi per l'avvio entro l’anno del campo di Zohr in Egitto mi rendono confidente sul conseguimento del target di produzione per l'anno in corso. I, il cui completamento atteso entro l'anno contribuirà a rafforzare ulteriormente la struttura patrimoniale senza intaccare le nostre prospettive di crescita. La generazione di cassa organica e gli incassi da dismissioni ci consentiranno nel 2017 di finanziare integralmente gli investimenti e i dividendi ad un livello di prezzo Brent ben al di sotto di quello attuale", ha concluso