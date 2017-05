ING, utili trimestrali in forte crescita, Titolo accelera in Borsa

Ing Groep N.V

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,72%.A fare da assist al titolo sono i conti del primo trimestre annunciati dal gruppo finanziario. Il periodo si è chiuso con un utile netto sopra le attese a 1,14 miliardi di euro, grazie alla crescita nella erogazione del credito, a costi stabili e al calo dei prestiti dubbi.L'utile pretasse si è attestato a 1,65 miliardi di euro, in aumento del 39% rispetto all'analogo trimestre 2016. Battute anche in questo caso il consensus (1,46 miliardi).Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 15,61 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 15,26. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 15,95.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa