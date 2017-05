Piazza Affari e Londra in pole grazie ai risultati societari. Caute le altre borse

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, a dispetto dell'andatura incerta di Wall Street. A sostenere i due mercati contribuiscono i positivi spunti giunti dai risultati trimestrali.Stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,087 anche dopo l'intervento di Draghi al parlamento olandese Sul fornte delle commodities, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.221,3 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio, che porta a casa un guadagno del 3,05%, dopo i positivi dati sulle scorte USA Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 183 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,24%., tonicache registra una plusvalenza dello 0,59%, fermacon un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia., con ilche ha messo a segno un +0,31%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 23.784 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,42%, come il FTSE Italia Star (-0,2%). A fronte dei 216 titoli trattati, 124 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 84 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 8 azioni del listino italiano.Ilin Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia (2,79 miliardi di euro).(+3,73%),(+1,56%) e(+1,24%) in buona luce sul listino milanese. In fondo alla classifica i comparti(-1,48%),(-0,77%) e(-0,75%).di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 5,37%, dopo una trimestrale positiva ed il rialzo dell'outlook Vola, con una marcata risalita del 4,68%, grazie ai risultati ed ai giudizi degli analisti La trimestrale mette di buonumore anche, che rigistra un forte incremento (+3,23%).Le più forti vendite su, che ha terminato le contrattazioni in calo del 5,66%, mentreevidenzia un ribasso del 2,12%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,50%.