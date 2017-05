Poco mossa Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 20.943,11 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che archivia la seduta a 2.399,63 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente positivo il(+0,34%); consolida i livelli della vigilia lo(-0,14%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il compartoIn cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,36%),(+1,01%),(+1,01%) e(+0,78%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,25%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,29%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,99%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,83%.Altra i, si posizionano(+17,83%),(+12,65%),(+2,69%) e(+2,63%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,54%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,53%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,07%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,01%.