Porto Trieste e Regione FVG al Transport Logistic di Monaco di Baviera

(Teleborsa) -La kermesse, che si concluderà venerdì 12 maggio, si sviluppa su undicimila metri quadrati suddivisi in nove padiglioni,, con un allestimento che ha valorizzato la vocazione ferroviaria del porto, declinata con l’hashtag #TriesteRailPort,e i dati di traffico continuano a dimostrarlo: nel primo quadrimestre di quest’anno, nel porto di Trieste sono transitati più di 2600 treni con un +20% rispetto al periodo gennaio-aprile del 2016 . Questi numeri, sono un ottimo biglietto da visita per gli investitori e gli operatori stranieri che stiamo incontrando in questi giorni".La Fiera è anche l’occasione per, hanno incontrato stamani mercoledì 10 maggio presso lo stand diil ministro bavarese agli Affari federali, e progetti speciali,per trovare ulteriori possibilità di frequenza e ampliamento dei servizi., rispetto ai porti del Nord Europa, con importanti vantaggi anche dal punto di vista ambientale.: ASPT- ASTRA F.V.G., Consorzio ZIU - Porto Nogaro, Europa Multipurpose Terminals e Francesco Parisi, Frigomar, General Cargo Terminal, Interporto Centro Ingrosso di Pordenone, Interporto di Cervignano del Friuli, Interporto di Trieste, NEST - Rete di Imprese, Porto di Monfalcone, Samer & Co. Shipping, Santandrea, SDAG, Alpe Adria, Terminal Frutta Trieste, Trieste Marine Terminal.Per domani. Presso lo stand della Regione FVG, vi sarà poi un appuntamento di networking per i clienti, partner e istituzioni organizzato dagli operatori triestini.