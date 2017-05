Saipem, contratto da ExxonMobil per sviluppo giacimento in Guyana

Saipem

ExxonMobil

(Teleborsa) -. Il campo sottomarino ha una capacità potenziale stimata di oltre un miliardo di barili di olio equivalente.eseguirà le attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione, installazione di riser, flow line, strutture associate e collegamenti. L'assegnazione include inoltre il trasporto e l'installazione di ombelicali, fondamenta e collettori per pozzi e impianti di iniezione di acqua e gas. I lavori avranno inizio nel 2019., ha così commentato: "Siamo molto soddisfatti dell'aggiudicazione del contratto da parte di un importante cliente quale ExxonMobil. Ulteriore motivo di soddisfazione è rappresentato dall'opportunità di lavorare, tra i primi nel settore oil &gas, in un Paese emergente quale la Guyana. Si tratta di un traguardo importante per Saipem, nonché di una prova sfidante in un'area di frontiera".Saipem ha inoltre acquisito nuovi contratti e variazioni dello scopo del lavoro di contratti in corso di esecuzione nelle aree del Mare del Nord e del West Africa.