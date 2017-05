Suez conferma le stime per il 2017

Suez

(Teleborsa) - Giro d'affari in salita per la compagnia franco-belgache conferma le sue prospettive per l'anno in corso.L'aumento dei prezzi delle materie prime ha sostenuto la crescita dela 3,72 miliardi dai 3,56 miliardi precedenti.L' Ebitda è salito invece del 7,1% a 614 milioni di euro.La, diffonderà i dati completi relativi ai primi tre mesi il prossimo luglio."I risultati raggiunti nel primo trimestre sono incoraggianti", ha dichiarato l'. "In questo contesto siamo fiduciosi di raggiungere i nostri obiettivi del 2017".. Suez punta a una "lieve" crescita organica dei ricavi quest'anno e undi oltre 0,65 euro per azione.