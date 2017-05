Toyota, primo calo dell'utile in 5 anni

Toyota

(Teleborsa) - La casa automobilistica giapponeseaccusa un calo dell'utile per la prima volta in cinque anni.L'esercizio 2016, che va dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2017, si è chiuso con unpari a 1.831 miliardi di yenrispetto ai 2.300 miliardi circa di un anno prima. Ihanno riportato una flessione a quota 27.600 miliardi (28.400 il periodo precedente).Toyota prevede un nuovo calo dell'utile netto per l'esercizio in corso a circa 1.500 miliardi di yen, rispetto ai circa 1.900 miliardi attesi dal mercato.