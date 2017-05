Ansaldo STS, Fondi Elliott di nuovo in rivolta in assemblea

Ansaldo STS

(Teleborsa) -, società controllata dal gruppo Hitachi Rail con il 50,77% del capitale e partecipata da diversi fondi internazionali.L'azionista storicocon una quota del 3,766%, ha proposto la distribuzione di un dividendi di 1 euro, composto da un dividendo ordinario di Euro 0,72 e da un dividendo straordinario di Euro 0,28 per azione, citando i risultati finanziari e la posizione di cassa. Una proposta cui i, deliberando l'assenza di un div idendo.Al contrario, i, che detengono una quota del 31,368% ed hanno osteggiato il controllo della società giapponese Hitachi sin dall'inizio , hanno messo in luce i, sia per l'assenza delledichiarate all'atto del lancio dell'OPA (70-130 milioni di sinergie), che per ilrispetto ai competitor. Il fondo ha confrontato i dati 2016, primo anno di gestione operativa sotto il controllo di Hitachi, con quelli dell'esercizio precedente, evidenziando ricavi in calo del 4,1%, un utile operativo in flessione del 6,6%, un margine operativo sceso dal 9,8% al 9,6%, oltre a un aumento considerevole del capitale circolante, a nuovi ordini in forte calo e a un continuo aumentare del capitale circolante, quando nello stesso periodo i competitor Bombardier Transportation, Alston e Siemens Mobility hanno registrato indici di performance nettamente più positivi e in miglioramento.Elliott ha poi ricordato chea distanza di più di 2 anni dall'annuncio dell’investimento di Hitachi in Ansaldo STS. "Fatto curioso - sostiene Elliott - dato che Hitachi Rail, chiaramente includendo Ansaldo STS, presenta un suo piano al 2018". Di conseguenza, il fondo ha chiesto che, per essere protagonista e non vittima di un'accelerazione nel processo di consolidamento nel settore ferroviario.Elliot ha anche chiesto, senza successo, di, il Presidente del Cdae l'Ad, e degli amministratori, citando il recente protocollo di intesa con Hitachi Rail Italy, Astaldi e Ferrovie dello Stato relativo alla potenziale commessa ferroviaria in Iran e diverse irregolarità relative alle nomine e revoche di incarichi . La proposta è stata bocciata dall'assemblea.