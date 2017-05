Case, ad aprile prezzi delle abitazioni in lieve aumento

(Teleborsa) -timidi ma pur sempre incoraggianti per il mattone italiano. Lo rivela l'ufficio studi di Idealista nel suo rapporto mensile, dopo un primo trimestre contrassegnato da ribassi (-1,3%).infatti, ha registrato un incremento dello 0,2% ad aprile rispetto a marzo, attestandosi a 1.873 euro/m2. Se si prende in considerazione lo stesso periodo dello scorso anno, quando il prezzo era diAumenti in 10 regioni su 20. Il balzo più significativo spetta al(1,8%) seguito da(1,4%) e(0,9%). Al contrario il(-4,1%) segna la maggiore battura d’arresto seguita da(-3,2%) e(1,8%).Con una media di 2.644 euro al metro quadro, laè la regione più cara seguita da(2.531euro/m2) e(2.468 euro/m2). La Calabria (923 euro/m2) è la regione più economica davanti a Molise (1. 030 euro/m2) e Sicilia (1.182 euro/m2).Analizzando, invece, il dato a livello provinciale, due quelle in cui il mattone vale più di 3mila euro al metro quadro:(3.323 euro/m2) e(3.152 euro/m2). Dall’altra parte del ranking dei valori residenziali,rimane fanalino di coda con 660 euro.