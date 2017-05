(Teleborsa) - Nuove tendenze inflazionistiche dei prezzi in Germania. Ad aprile, infatti, i prezzi all'ingrosso sono cresciuti quest'anno per il quarto mese consecutivo.L'tedesco fa sapere che i prezzi all'ingrosso sono saliti dello 0,3% dopo essere rimasti invariati a marzo. Il datoche erano per un incremento dello 0,1%.La variazione tendenziale si attesta al 4,7% come a marzo.