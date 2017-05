Pensione integrativa: i contributi si possono versare anche al tabacchi

(Teleborsa) -potranno essere versati anche al: una novità, attiva dallo scorso 26 aprile, resa possibile grazie all' accordo tra Inps e Reti Amiche per con il circuito delle Poste e Lottomatica.- Per effettuare il versamento dei contributi per la pensione integrativa, basterà recarsi in una delle circa 23mila ricevitorie aderenti alla convenzione,- L'Inps, inoltre, fa sapere che questa è una delle opzioni, ma non l'unica. Tante possibilità per gli interessati che potranno pagare tramite MAV inviato all’Inps, online mediante modalità "Pagamento immediato PagoPA" o avviso di pagamento PagoPA.