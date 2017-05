Petrolio, Brent sopra 51 dollari al barile. Bank of America taglia la view

(Teleborsa) - Continua la salita dei prezzi del petrolio.Il future sulaccelera e si porta a 48,13 dollari al barile, in rialzo dell'1,69%, mentre quello sulsale dell'1,62% a 51,37 dollari.Ieri l'ha rilevato che le scorte settimanali di greggio in USA, sono calate più del previsto , offrendo ancora segnali rassicuranti sulla riduzione dell'eccesso di offerta ed un trampolino di lancio per le quotazioni del greggio.Intantohaper l'anno in corsomentre sul 2018 la guidance passa da 65 a 56 dollari.Gli investitori guardano ala Vienna, dove si discuterà se confermare il taglio all’output nella seconda metà dell’anno.