Piazza Affari apre in lieve rialzo. Eurolandia viaggia sulla parità

Unicredit

Euro / Dollaro USA

Oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Unicredit

Mediobanca

UBI Banca

Unipol

Generali Assicurazioni

Poste Italiane

Prysmian

(Teleborsa) -apre al giornata in frazionale mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. A dare una spinta al listino milanese, il comparto bancario dove svettache ha annunciato un buon trimestre Sul valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,088. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.221,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,82%), raggiunge 47,72 dollari per barile.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Stesso andamento per. Fermache segna un quasi nulla di fatto.Lieve aumento per lao, che mostra sulun rialzo dello 0,42%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso. Sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,40%.di Milano, troviamo(+4,35%),(+3,31%),(+3,12%) e(+1,84%).i, invece, si verificano suche avvia la seduta con -1,83%.che evidenzia una perdita dello 0,93%.con un decremento dell'1%.