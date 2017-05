Piazza Affari schiva le vendite. Deboli i mercati europei

Unicredit

(Teleborsa) -schiva le vendite, mentre la debolezza regna sulle borse europee. La giornata è ricca di trimestrali sia in Europa che in Italia. A Milano svettadopo che stamani, prima dell'avvio dei mercati, ha annunciato un buon trimestre , la Bank of England (BOE) ha lasciato invariati i tassi di interesse e il piano di acquisto di asset (Quantitative Easing).L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,22%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,56%.senza spuntiche non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Poco mossa. che avanza dello 0,12%. Fermache segna un quasi nulla di fatto.Senza verve ao, che mostra sulun rialzo dello 0,52%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso. Sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,12%.di Milano, troviamo(+4,23%),(+2,48%). Rimane ai nastri di partenza(+0,05%) dopo un avvio in pole position grazie alla buona trimestrale , invece, si abbattono su-2,35%.(-1,96%). In rossoche evidenzia una perdita dell'1,24%.con un decremento dello 0,77%.