Scuola, in arrivo 52mila assunzioni. C'è l'intesa nel governo

(Teleborsa) - Prosegue l’impegno del Governo per la qualità del sistema scolastico: sono circaper le assunzioni di docenti. Si tratta di cattedre che verranno coperte, favorendo così la continuità didattica e una maggiore stabilità del personale.Nella serata di ieri, 10 Maggio, è stata raggiunta l’sull'attuazione della norma inserita in legge di Bilancio che prevede ladell’organico di fatto, assegnati, in altrettanti posti dell’organico di diritto da coprire con docenti di ruolo con contratti a tempo indeterminato.a seguito dei pensionamenti (circa 21.000)e disponibili (circa 16.000). In tutto, quest’anno, saranno dunque disponibili circa 52.000 posti per le assunzioni a tempo indeterminato che serviranno a garantire maggiore continuità didattica e a dare una risposta alle legittime aspettative delle precarie e dei precari storici e delle vincitrici e dei vincitori del concorso.nel corso di questa estate con decorrenza dei contratti", sottolinea il. L’intesa raggiunta, è “frutto dello sforzo comune” compiuto dal Miur e dal Mef nell’effettuare i necessari calcoli a partire da quanto stanziato per questo capitolo nella legge di Bilancio 2017”.