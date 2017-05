Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 20.919,42 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità lo, che si ferma a 2.394,44 punti. Pressoché invariato il(-0,13%), come l'S&P 100 (-0,2%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,60%),(-0,53%) e(-0,48%).Tra i(+0,88%),(+0,86%),(+0,77%) e(+0,64%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,23%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,22%.Piccola perdita per, che chiude con un -0,93%.Tentenna, che cede lo 0,89%.Tra i(+4,30%),(+3,19%),(+2,31%) e(+2,22%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,09%.In apnea, che arretra del 5,07%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,53%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,43%.