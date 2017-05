UBI Banca, nel primo trimestre utile netto in forte accelerazione

UBI Banca

spese progettuali relative alle Bridge Banks

(Teleborsa) -archivia il primo trimestre dell'anno" nonostante l'inclusione nel 2017 di un'ulteriore svalutazione del Fondo Atlante per 13,5 milioni netti, di costi residuali relativi al Progetto Banca Unica - chiusosi a febbraio 2017 - per 4,6 milioni netti, e diper 1,1 milioni netti.I risultati sono stati diffusi ieri a tarda notte. Il risultato della gestione operativa si è attestato a 276,1 milioni, con un incremento del 12,6% sul primo trimestre 2016 (+49,1% sul trimestre precedente).(diretta e indiretta) è salita a 153,8 miliardi (da 150,7 a dicembre 2016 e 146,9 a marzo 2016). Il Cet1 fully loaded al 31 marzo 2017 si e' attestato all'11,29% (da 11,22% a fine 2016).Le(+13,6% rispetto all'analogo periodo del 2016) e. "Per quanto riguarda la prevedibile evoluzione della gestione - e' riportato nel comunicato - si confermano a livello di Ubi Banca 'stand alone' le indicazioni fornite in sede di approvazione dei risultati al 31-12-2016". Si rammenta inoltre che che le 3 Bridge Bank, per le quali e' avvenuto il 10 maggio 2017 il closing del contratto di compravendita, "verranno consolidate a partire dal primo aprile 2017; in sede di semestrale la prevedibile evoluzione della gestione si riferira' quindi al perimetro allargato".A valle delle autorizzazioni all'acquisto delle 3 Good Bank da parte dellee della firma del closing avvenuta nel pomeriggio di eri (10 maggio 2017), Ubi Banca ha presentato l'aggiornamento del piano industriale per la 'combined entity' (Ubi Banca + le 3 Good Bank, ovvero le gia' Banca Marche, Carichieti e Banca Etruria). Le proiezioni per la 'combined entity' "confermano i ratio di redditivita e di solidita patrimoniale al 2020, e la creazione di valore industriale". In particolare, e' indicato un target di utile netto per il 2020 a 1,12 miliardi di euro, con un Rote a circa il 12%. Il Cet1 al 2020 e' visto "maggiore del 13%" (includendo 400 mln di aumento di capitale Ubi ) e il rapporto cost/income al 52,8% (includendo gli oneri di ristrutturazione). Il Texas ratio e' atteso "pari a 86,8%".Nel dettaglio dell'aggiornamento del piano è prevista una "significativa riduzione degli oneri operativi (-200 milioni circa nel 2020 rispetto al 2016 nel perimetro Bridge Banks) attraverso l'incremento della produttività complessiva che comporterà anche la riduzione dell'organico (1.569 risorse in meno o -32% rispetto al 2016 nel perimetro Bridge Banks) e "l'ottimizzazione delle altre spese amministrative". Il piano vede la "piena integrazione" delle 3 banche acquisite nella rete commerciale UBI Banca e il taglio di 140 filiali.