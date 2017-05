Unipol premiata dai conti

Unipol

BPER

(Teleborsa) -si mostra tonica a. Il titolo che mostra un rialzo dello 0,99% sovraperforma rispetto al listino milanese. A dare una spinta agli acquisti,, in crescita del 4% rispetto ai 151 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio precedente.Nel periodo in esame, al lordo delle cessioni in riassicurazione,del 32,9% dai 4.784 milioni di euro del 31/3/2016.La1.958 milioni del 31/3/2016. La crescita è stata trainata dal comparto Non Auto che segna premi pari a 933 milioni di euro con una crescita del 5,2%., attestatasi a 1.050 milioni di euro (-2%), per via della continua pressione concorrenziale sulle tariffe.Lo, nei primi mesi dell'esercizio, in ulteriore calo rispetto ai livelli di dicembre 2016, si attesta a 3.706 milioni di euro (lordi).Con riferimento alla partecipazione detenuta inBanca,. La quota del 5% detenuta a supporto della partnership industriale in essere ha natura stabile. L'ulteriore quota rappresenta, al momento, un investimento finanziario.