Wall Street apre in rosso su timori per tassi USA

(Teleborsa) -, che sconta la possibilità di un'accelerazione dell'exit strategy della Fed, dopo la lettura di alcuni dati macroeconomici. Il dato sui prezzi alla produzione ha segnalato un aumento delle pressioni inflazionistiche, che potrebbe spingere la banca centrale USA ad intervenire più di due volte quest'anno sui tassi. Anche il miglioramento del mercato del lavoro indicato dai sussidi alla disoccupazione va in questa direzione.Non sono attesi oggi altri dati macro, mentreA New York, ilriporta una variazione pari a -0,13%, mentre cede alle vendite lo, che retrocede dello 0,2% a 2.393,84 punti. In rosso anche il(-0,33%). Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,83%),(+1,21%) e(+0,77%).La peggiore performance è quella di, che cede l'1,33%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,82%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,66%.