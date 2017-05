A Piazza Affari guidano i conti

Banco BPM

(Teleborsa) - Avvio in lieve rialzo permentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. A dare una spinta al listino milanese alcuni titoli del comparto bancario. Brillache festeggia il ritorno all'utile . Ancora su di giriche continua a beneficiare dei buoni conti annunciati ieri mattina , 11 maggio, prima dell'avvio delle contrattazioni.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,086. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,31%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 47,89 dollari per barile.è stabile, riportando un misero +0,14%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,20%. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,01%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza dello 0,44%. Sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta in avanti dello 0,40%.Tra idi Milano, si distinguono(+4,79%),(+2,22%),(+2,12%) e(+1,80%)., invece, si registrano suche ottiene -1,67%.suche soffre un calo dell'1,76%.su, che registra un ribasso dell'1,16%.perche avvia gli scambi con una perdita dell'1%.