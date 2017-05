Clima e energia 2030, Agrinsieme: riconosciuto dal Parlamento Europeo il ruolo dell'agricoltura

(Teleborsa) - Ladel Parlamento Europeo (Comagri)la relazione dell’onorevole Nicola Caputo sullaa carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e in relazione agli impegni assunti con l' accordo di Parigi ha salutato con favore il lavoro svolto dal relatore e dalla Comagri che si muovono nell’ottica di superare le criticità emerse nella proposta di regolamento e si augura che queste prime importanti indicazioni possano trovare conferma nel parere atteso ora dalla Commissione Ambiente del PE, perda una visione incompleta di quanto è effettivamente necessario fare per raggiungere gli obiettivi della strategia Clima e energia 2030.La principale problematica, secondo Agrinsieme, riguarda laprevista, nello schema di regolamento,dei settori agricolo e forestale per assolvere all’impegno di riduzione delle emissioni di gas serra (-30% al 2030 rispetto ai valori del 2005) chiesto ai settori non ETS (Emission Trading Scheme), ovvero trasporti, edilizia, servizi, agricoltura, rifiuti, piccoli impianti industriali.Premesso che, Agrinsieme ha chiesto che, nell’ulteriore sforzo richiesto alle imprese agricole per la riduzione delle emissioni atmosferiche, venga riconosciuta anche la capacità di assorbimento di CO2 dei terreni agricoli e dei pascoli.