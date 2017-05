Nautica, Italia prima al mondo nellla produzione di yacht

(Teleborsa) - I Saloni nautici d’autunno che hanno chiuso la stagione estiva 2016 e quelli invernali del 2017 che preludono alla nuova stagione, confermano larispetto alle anticipazioni dello scorso anno, del mercato della nautica in Europa.Se il 2013 si è mostrato come l’anno simbolo dell’arresto della crisi per il settore, il 2014 e 2015 si sono rivelati come gli anni della ripresa, seppur debole e trainata principalmente dall’export. Secondo gli ultimi dati il nostro Paese, con una valore della produzione pari a 1,7 miliardi di euro, rappresenta il 10% del mercato mondiale delle nuove imbarcazioni da diporto ed è il secondo Paese produttore al mondo dopo gli Stati Uniti.Ancora una volta la percentuale dellarivolta all'export supera il 90%. Se, quindi, da un lato, la bilancia dei pagamenti risulta estremamente positiva, dall'altro il dato testimonia la perdurante fragilità del nostro mercato interno.Se ne sta parlando, oggi 12 Maggio,organizzato dallaper presentare il"Dinamiche e Prospettive di Mercato della Filiera Nautica del Diporto".Indubbiamente l’elemento più forte a sostegno della produzione nautica italiana è costituito dalla cantieristica dei grandi yacht che, come noto, vede. In particolare oltre il 70% del valore della produzione cantieristica nazionale è interpretato da meno di dieci cantieri, la restante componente del 30% fa capo a non meno di 50/60 piccoli cantieri, molti dei quali orientati quasi esclusivamente al mercato interno.