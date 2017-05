Olio di sansa & biomasse, l'UE accelera su ricerca e sviluppo del settore

(Teleborsa) - Positivi sviluppi per, un prodotto considerato per anni uno "scarto" alimentare, che è venuto assumendoIn campo alimentarenei nuovi mercati, soprattutto in Asia e, in generale, nei Paesi non ancora abituati al gusto dell’extravergine. Negli anni più recenti, l'olio di sansa è stato anche, per la produzione di(combustibili vegetali), cosicché l’impegno delle aziende nell'ambito delle agro energie ha creato nuove possibilità di crescita.Di qui, l'importanza sempre maggiore che riveste questo settore, che ha fatto sentirea livello europeo. E' nata finalmente la, con l'obiettivo appunto di valorizzare tutti i sottoprodotti della filiera olivicola-olearia, sviluppandone le potenzialità finora inespresse. Ne fanno parte i principali Paesi produttori attraverso le rispettive associazioni: la Spagna con l’ANEO, l’Italia con ASSITOL, la Grecia con la Spel ed il Portogallo con l’ANIDA.La sede della nuova federazione, che si chiamerà European Federation of Olive Pomace Oil and Olive Biomass (), è stata fissata a Siviglia.EUROLIVEPOMACE lavorerà anche perincentrati sui sottoprodotti, con l’obiettivo di individuare e lanciare impieghi alternativi delle biomasse dell’olivo.Michele Martucci, presidente del Gruppo Olio di sansa di ASSITOL, è stato nominato vicepresidente.