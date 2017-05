Petrolio, l'OPEC stima una domanda mondiale in crescita nel 2017

(Teleborsa) - L'OPEC stima una, fino a quota 96,32 milioni di barili di media, nel 2017.E' quanto emerso dal report del cartello guidato dall'Arabia Saudita secondo cui la produzione dell'organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio è scesa di 18.000 barili al giorno a 31,73 milioni. La produzione mondiale è calata di 0,41 mbg su mese a 95,81 mbg.l'output è atteso in aumento di 0,95 milioni di barili al giorno, quest'anno, ovvero 0,37 milioni in più rispetto alla previsione di aprile.I dati, diffusi nei giorni scorsi dall'EIA, hanno confermato una forte erosione settimanale delle scorte statunitensi di petrolio e superiore alle stime di mercato.Intanto i prezzi del petrolio continuano a muoversi al rialzo: il future sulviaggia sull'ICE di Londra a 51,07 dollari al barile mentre ilstatunitense passa di mano a 47,83 dollari.Ieri, Bank of America Merrill Lynch ha ridotto la stima per l'anno in corso da 61 a 54 dollari al barile mentre sul 2018 la guidance passa da 65 a 56 dollari.Gli investitori guardano ala Vienna, dove si discuterà se confermare il taglio all’output di petrolio nella seconda metà dell’anno.