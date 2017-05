Pininfarina riduce il rosso nel primo trimestre

Pininfarina

(Teleborsa) -riduce il rosso nel primo trimestre 2017.i, in miglioramento rispetto al rosso di 3,6 milioni dello stesso periodo del 2016. Il valore della produzione è in aumento del 18% a 18,6 milioni.Tornano positivi(0,9 mln) contro i -1,7 mln dello stesso periodo del 2016.(+0,2 mln) dai -2,5 mln dello stesso trimestre 2016.Per quanto riguarda le previsioni,stima un valore della produzione consolidato per l'esercizio in corso in aumento rispetto al dato 2016. Il risultato operativo dell'esercizio 2017 è previsto positivo. Anche la posizione finanziaria netta a fine 2017 è prevista in miglioramento a seguito della conclusione delle procedure di aumento del capitale della Pininfarina.