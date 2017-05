Poco mossa Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Utilities

Industriale

Finanziario

Apple

McDonald's

Visa

General Electric

Merck & Co

United Health

Goldman Sachs

Wynn Resorts

Ctrip.Com International

Avago Technologies

Jd.Com

Norwegian Cruise Line Holdings

Ross Stores

Hologic

Twenty-First Century Fox

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 20.896,61 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni lo, fermandosi a 2.390,9 punti. Pressoché invariato il(-0,13%), come l'S&P 100 (0,0%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,65%) e(-0,45%).del Dow Jones,(+1,40%),(+0,78%) e(+0,67%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,08%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,35%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,95%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+2,50%),(+2,18%),(+2,11%) e(+2,01%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,74%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,67 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,27%.Sensibili perdite per, in calo del 2,03%.