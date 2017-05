Professione mamma: se fosse retribuita le spetterebbero 3000 euro al mese

(Teleborsa) - Un", quella della, instancabile,A pochi giorni dalla festa della mamma ci ha provato ProntoPro.it a tradurre in cifre, calcolando quanto spetterebbe a una donna che si occupa, contemporaneamente, di casa e famiglia.Un calcolo, ovviamente, approssimativo che però porterebbe nelle tasche delle mamme italiane circaTante le voci sull'elenco nel corso della stessa giornata: accompagnare i bambini a scuola, in palestra e attività simili varie (retribuzione media 13 euro l’ora), chef a domicilio (30 euro l’ora), donna delle pulizie e servizio lavanderia e stireria (18 euro l’ora). Reperibilità? Ovviamente 24 ore. Ma non finisce qui: ogni mamma si improvvisa anche personal shopper (costo medio per assicurarsi una consulente per gli acquisti circa 50 euro l’ora).La, una vera e propriaanche, il cui, purtroppo è ancora troppo spessoE pensare che a loro basterebbe un semplice. Altro che 3000 euro.