Stati Uniti, sentiment consumatori in aumento a maggio - Università Michigan

(Teleborsa) -, segnalando un possibile aumento dei consumi in sintonia con il miglioramento delle aspettative.Secondo i dati preliminari elaborati dall', l'indice del sentiment dovrebbe attestarsi adegli analisti che erano per un livello invariato di 97 punti.L'indicatore, in particolare, segnala un miglioramento dell'indice sullea 88,1 punti dagli 87 precedenti e sopra gli 87 attesi. Resta fermo invece l'indice sullea 112,7 punti, in linea con il consensus.