Wall Street parte incerta in risposta ai dati macro

(Teleborsa) -, in una giornata cruciale per la presenza di alcuniIn particolare,, allentando i timori di una stretta più decisa della politica monetaria della Fed. Anchenon hanno dato segnali di surriscaldamento dell'economia, risultando. Fra poco arriveranno anche i dati sullee la fiducia dell'A New York, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 20.879,71 punti. Perde terreno anche lo, che lima lo 0,1% a 2.390,16 punti. Pressoché invariato il(+0,09%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,67%) e(-0,49%).del Dow Jones,(+1,12%) e(+0,53%).La peggiore è, che apre la seduta con un -1,86%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,97%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,74%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.