Bici artigianali 1,2 mld di fatturato

(Teleborsa) -. La passione per le "due ruote" ha fatto crescere il numero di imprese che le producono e le riparano: sono 3.063, danno lavoro a 7.730 addetti,. La fotografia del settore che unisce tradizione produttiva e innovazione tecnologica è stata scattata da Confartigianato proprio in vista della Giornata nazionale della bicicletta promossa per oggi domenica 14 maggio in tutta Italia dal Ministero dell'Ambiente.Il mondo dei produttori di bici, come rileva Confartigianato,in cui dominano gli artigiani con 2.094 imprese e 3.906 addetti, pari al 68,4% del totale.che di ognidella bici, dalla sella al pedale alle ruote, realizzano un piccolo capolavoro di manualità, ricerca e tecnologia".