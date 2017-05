Germania: trionfa Amin Laschet di Cdu-Csu di Merkel nelle regionali "Nord Reno-Westfalia"

(Teleborsa) -. Solo il 30,5% ai socialdemocratici che registrano un vero e proprio crollo. Del resto è la conferma dei sondaggi della vigilia.Un forte "colpo alle costole" dell'Spd,. La consultazione elettorale regionale del Nord Reno-Westfalia,si svolge, infatti, nel più popoloso Land tedesco cuore dell'industria del Paese.Se i risultati definitivi venissero confermati in questa misura,Letteralmente "asfaltati", tanto per usare gergo di uso calcistico per rendere meglio l'idea,. Uno strepitoso quanto, fondamentale nel panorama geo politico della Germania., almeno per quanto riguardaDi poco al di sopra della soglia di sbarramento del 5% per ottenere l'ingresso nel Parlamento regionale"Mi assumo la responsabilità del risultato - ha dichiarato la Kraft - anche se c'è stato molto impegno in questa campagna, ma purtroppo non è bastato".