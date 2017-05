Arabia e Russia dicono sì alla proroga dei tagli nel 2018. Petrolio in rally

Light crude

Brent

(Teleborsa) -, estendendo i guadagni della settimana precedente e della scorsa notte.A ridare vita alle quotazioni dell'oro nero èdecisi a fine novembre 2016 . Russia ed Arabia Saudita, in vista del prossimo vertice OPEC del 25 maggio hanno deciso di. La volta precedente si era deciso di ridurre l'output di 1,8 milioni di barili al giorno, in gran parte in capo all'Arabia Saudita, ma anche coinvolgendo i produttori non-OPEC in particolare la Russia.A mettere nero su bianco il deal sono stati il. In conferenza stampa i due ministri hanno acconsentito a: al Nymex di New York, il greggio, mentre a Londra ila 52,63 dollari al barile.