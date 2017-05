Atlantia corre a Piazza Affari dopo lancio OPAS su Abertis. Incassa upgrade

gestore della più estesa rete autostradale europea

(Teleborsa) - Grande giornata per il, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,06%.Il mercato premia il titolo Atlantia per aver lanciato un' OPAS sulla spagnola Abertis . L'offerta ha l'obiettivo di "creare il leader mondiale nella gestione delle infrastrutture di trasporto" con un portafoglio di asset diversificato in 19 paesi con 14.095 km di autostrade e 60 milioni di passeggeri negli aeroporti di Roma e Nizza."In queste settimane abbiamo lavorato alla messa a punto di un'offerta che confidiamo possa essere considerata friendly ed attrattiva per gli azionisti, gli stakeholders ed il management di entrambe le società. Pensiamo di esserci riusciti", ha commentato l'Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 25,39 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 24,16. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 23,38.Gli analisti di Equita Sim suggeriscono di comprare il titolo Atlantia assegnando il giudizio "buy" sulle azioni della società della famiglia Benetton.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)