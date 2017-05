Borse asiatiche in ordine sparso

(Teleborsa) - Finale in ordine sparso per le principali borse asiatiche sui. La piazza di Tokyo, in particolare, ha sofferto dell'. Più in generale, ha pesato ilcondotto nel weekend dallaper verificare la capacità di lanciare testate nucleari.L'ha chiuso in ribasso dello 0,14% a 19.856,76 punti mentre il più ampio Topix ha terminato con una flessione dello 0,20% a 1.577,58 punti.Positive le borse cinesi, conche sale dello 0,38% mentreguadagna lo 0,80%. I prezzi alla produzione in Cina e le vendite al dettaglio sono cresciuti nel mese di aprile meno del previsto . Bene anche+0,17% e+0,50%.Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, si muove in frazionale rialzo(+0,54%) seguita da+0,30% e+0,40%. Deboli-0,34%,-0,28%,-0,24% e-0,12%.