Cyberattacco, per Microsoft: campanello d'allarme

Microsoft

(Teleborsa) - Il cyberattacco che si è scatenato su centinaia di Paesi in tutto il mondo dovrebbe essere un campanello d'allarme. E' questo il monito lanciato dadi fronte al mega attacco hacker di venerdì 12 maggio che si è protratto poi durante il fine settimana. Il virus che ha causato il "disastro informatico" è stato rubato alla)."Abbiamo visto vulnerabilità dellache sono finite sul caso WikiLeaks e adesso questa vulnerabilità rubata allaha colpito clienti in tutto il mondo", ha scritto sul blog di Microsoft il suo Presidente,. "Uno scenario equivalente con armi convenzionali sarebbe il furto di missili Tomahawk". Per questo "i Governi di tutto il mondo dovrebbero trattare questo attacco come un campanello d'allarme".