ENI anticipa produzione a gas in acque profonde Jangkrik, Indonesia

ENI

(Teleborsa) -ha avviato, in anticipo rispetto a quanto annunciato, la produzione a gas del progetto in acque profonde “Jangkrik Development Project”, nell’offshore dell’Indonesia. Il progetto comprende i giacimenti di “Jangkrik” e “Jangkrik Nord Est”, ubicati nel blocco Muara Bakau, bacino del Kutei, nello stretto di Makassar.La produzione, assicurata da dieci pozzi sottomarini collegati all’Unità Galleggiante di Produzione (FPU) “Jangkrik” varata a fine marzo scorso, raggiungerà gradualmente, equivalenti a 83.000 barili di olio equivalente al giorno (boed)., dopo essere stato trattato a bordo della FPU,, entrambi costruiti da ENI, per poi raggiungere, attraverso il sistema di trasporto dell’isola di East Kalimantan, l'impianto di liquefazione di Bontang.Il, fornirà un contributo significativo alle esigenze energetiche dell’Indonesia e al suo sviluppo economico."Siamocon il Jangkrik Development Project», ha detto l’. "Il completamento del progetto e l'avvio della produzione con largo anticipo rispetto alla data programmata sono un", ha aggiunto il top manager. "Si apre anche l'opportunità per la FPU “Jangkrik” di diventare il baricentro per lo sviluppo della vicina scoperta a gas Merakes fatta alcuni mesi fa da Eni (Eni 85%, Pertamina 15%): la produzione di questo nuovo campo potrebbe essere anticipata entro i prossimi due anni. Anche in Indonesia saremo in grado di consolidare la nostra strategia di esplorazione near field e il modello operativo di Eni per massimizzare lo sviluppo integrato dei nostri progetti".