Gruppo FS, il vertice Mazzoncini-Meyer si focalizza sullo sviluppo dell'asse Svizzera-Italia

(Teleborsa) - Incontro fra i vertici del Gruppo, e delle ferrovie svizzere, che hanno discusso dello stato di avanzamento della, anche alla lcue della costruzione della Galleria di base del San Gottardo, che ha favorito un aumento della domanda e del traffico (persone e merci).In occasione di un incontro a Milano,La puntualità nel traffico internazionale tra la Svizzera e l’Italia ha registrato un miglioramento; ciononostante sono previsti ulteriori miglioramenti qualitativi e a livello di confort nell’ottica della collaborazione futura. A partire dal mese di dicembre 2017 è tra l’altro prevista l’introduzione di unma già a partire da metà giugno, nei fine settimana, circolerà un treno diretto tra le due città e, a partire dal 2021, il tempo di percorrenza da Zurigo a Milano sarà ridotto a 3 ore.Quanto alla(GbG) ha prodotto grandi(nei giorni feriali transitano fino a 120 treni). In merito alla puntualità tra Milano e la Svizzera, Renato Mazzoncini ha sottolineato l’intenso sfruttamento della linea nel milanese e la sfida nel coordinare al meglio il traffico a lunga percorrenza con quello regionale nella metropoli lombarda.Mazzoncini ha confermato che ie serviranno a ridurre a 3 ore, a partire dal 2020, con la messa in esercizio della Galleria di base del Ceneri, i tempi di percorrenza tra Zurigo e Milano. Nel mese di dicembre 2017 è prevista la messa in esercizio della nuova linea Stabio-Arcisate; essa collegherà Varese con il Canton Ticino e Como e permetterà a numerose località della Svizzera meridionale e centrale un allacciamento diretto con l’aeroporto internazionale di Malpensa. Non da ultimo, le linea per il traffico merci del Sempione e del Gottardo saranno collegate tra loro grazie all’interscambio di Gallarate.