Manovrina, si apre una settimana parlamentare infuocata

(Teleborsa) -, con la Camera che si prepara a votare la Manovrina di correzione dei conti pubblici richiesta da Bruxelles . Un compito che si rivela tutt'altro che facile visto che sono stati presentati poco meno di 2600 emendamenti. Non a caso è scattato il meccanismo delle segnalazioni, che ha ridotto il totale delle richieste di modifica a meno di un terzo:. I lavori di scrematura degli emendamenti inizieranno oggi, 15 maggio.Una volta passato il primo turno spetterà ai gruppi decidere, entro mercoledì 17, quali siano le proposte che andranno in discussione nel corso dell'esame in commissione.Tra i temi che ci si prepara a trattare la, portata da Padoan anche sul tavolo del G7 di Bari i. E poi ancora si discuterà di alcuni ritocchi sulle misure che interessano le zone terremotate. Sono previsti aggiustamenti anche delle norme sul trasporto pubblico locale. Tra gli altri temi sul tavolo: il lavoro accessorio, gli affitti brevi, i poteri dell'ANAC.Tra le questioni che più catalizzano l'attenzione alcune norme del regime fiscale degli affitti brevi, la ribattezzata tassa Airbnb. La settimana parlamentare si preannuncia infuocata.