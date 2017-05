Mercato americano positivo

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 20.981,94 punti, spezzando la serie negativa iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, loprocede a piccoli passi, avanzando a 2.402,32 punti. Guadagni frazionali per il(+0,22%), come l'S&P 100 (0,4%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,84%),(+0,77%) e(+0,62%).del Dow Jones,(+2,72%),(+2,33%),(+1,71%) e(+1,10%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,03%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,80%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,51%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,02%),(+4,78%),(+3,19%) e(+2,93%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,75%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,46%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,80%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,53%.