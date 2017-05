Orlandi, 730 precompilato? Una vera rivoluzione

(Teleborsa) - Sul 730 precompilato "stiamo andando molto bene. I primi dati ci confortano molto perché c'è un grandissimo interesse, ma soprattutto abbiamo visto un crescere dell'App online per i cittadini che non passano per gli intermediari e delle accettazioni dirette per effetto dell'inserimento della maggior parte degli oneri deducibili e detraibili come spese mediche veterinarie e universitarie, ossia il grosso di detrazioni e deduzioni".A parlare il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate,, che lo ha rivelato durante un convengo sul mercato immobiliare. "Direi che il successo più grande del lavoro di tanta gente è il cambiamento culturale. Ossia l'idea non di dover dichiarare aspettandosi un controllo successivo, visto che è l'Agenzia stessa a fornire gli strumenti di modo che in caso di accettazione non ci siano più controlli: una vera rivoluzione", ha concluso la