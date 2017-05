Wall Street si conferma positiva grazie ai titoli Oil

Dow Jones

(Teleborsa) -, grazie all'andamento sostenuto dei titoliA favorire il mercato è stato il, dopo che Russia ed Arabia Saudita hanno trovato un accordo preliminare al vertice del 25 maggio perQuesto ha cancellato le preoccupazioni alimentate dadi vasta portata verificatosi prima del weekend e lealimentate dai continui test missilistici della Corea del Nord.Sul fronte macro,, segnalando un peggioramento del manifatturiero della regione, mentreA New York, l'indiceregistra un rialzo dello 0,49%; parallelamente loavanza dello 0,4% a 2.402,97 punti. In moderato rialzo il(+0,21%). Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,00%),(+0,96%) e(+0,91%).Tra i(+2,86%),(+2,53%),(+1,83%) e(+1,67%).La peggiore performance è quella di, che cede l'1,07%, seguita da, che prosegue la seduta in calo dello 0,70%,che registra un -0,67% eche cede lo 0,67%.(+5,08%),(+4,70%),(+3,55%) e(+3,51%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,91%.