Astm: Itinera vince contratto in Kuwait per ammodernare autostrada Abdaly Highway

(Teleborsa) - Itinera, società di grandi opere controllata dal Gruppoe tra i principali player nazionali nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali, si è aggiudicata ilin Kuwait del valore di circa 274 milioni di euro.L’Abdaly HighwayIn particolare, il progetto prevede l’ammodernamento dell’trasformando le attuali due carreggiate a tre corsie di marcia in una nuova autostrada con cinque corsie di marcia ed una di emergenza per ciascun carreggiata.e saranno ultimati nel 2020.Il progetto - promosso dal Ministero dei Lavori Pubblici del Kuwait - è finalizzato a creare gli opportuni accessi alla nuova città residenziale in costruzione di South Al Mutlaa, a circa 40 km a nord-ovest di Kuwait City.