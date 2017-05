Benetton (Atlantia), S&P conferma rating BBB+ dopo offerta Abertis

Atlantia

(Teleborsa) - Standard & Poor's, a seguito del lancio di un' offerta pubblica di acquisto e/o scambio volontaria sulla totalita' delle azioni di Abertis , ha riaffermato il rating "BBB+"sui rating di, Autostrade per l'Italia e Aeroporti di Roma.Al contempo, S&P ha riaffermato anche il rating "BBB" del programma Emtn di Atlantia da 3 miliardi di euro."C'è soddisfazione per la riconferma del rating "BBB+" da parte di Standard & Poor's nel contesto di un'operazione come l'OPA su Abertis che evidenzia ancora una volta la solidità finanziaria del gruppo Atlantia", ha commentato il"L'outlook negativo - ha aggiunto - è da ritenersi una naturale conseguenza dell'annuncio, in attesa dei livelli finali di adesione all'Offerta appena annunciata".