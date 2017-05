Cisco, per Morgan Stanley è “overweight”

Cisco

azienda produttrice di apparati di networking

(Teleborsa) - Contenuto ribasso per, che mostra una flessione dello 0,21%, nonostante un upgrade.Morgan Stanley ha alzato la valutazione sul colosso del networking. Il giudizio è stato portato da "equal weight" a "overweight" mentre il prezzo obiettivo è stato fissato a 39 dollari per azione contro i 34,15 dollari delle attuali quotazioni.Allo stato attuale lo scenario di breve dell'rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 34,3 dollari USA. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 34,03. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 34,57.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.