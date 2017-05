Economia italiana ancora in difficoltà, la luce della ripresa è distante

(Teleborsa) - "che conferma quanto già emerso dagli altri indicatori congiunturali e perfettamente coerente con la modesta dinamica che contraddistingue l'economia italiana del dopo crisi". E' il commento dell'alle stime preliminari del PIL nel 1° trimestre diffuse dall'Gli aspetti più critici e preoccupanti riguardano non solo la profondità delle recessioni passate quanto soprattutto la "di trovare un'accelerazione sufficiente a trasmettere la ripresa" dalle statistiche economiche alla vita quotidiana di famiglie e imprese. La, la prospettiva di un incremento dei tassi d'interesse, stante l'elevato debito pubblico, e l'importazione di impulsi inflazionistici - continua Confcommercio - disegnano uno "sia per la domanda interna sia per gli obiettivi di finanza pubblica" con cui il Paese deve confrontarsi.nei confronti del trimestre precedente e dello 0,8% rispetto al primo trimestre del 2016."L'economia italiana è ancora in difficoltà e la luce della ripresa su basi solide e ampie è sempre distante", rilancia. "Sono. In termini congiunturali, la crescita è molto inferiore rispetto alla Germania, e tiene appena il livello di altri importanti partner commerciali dell'Italia, dove le recenti e importanti scadenze politiche hanno consigliato prudenza agli agenti economici. In termini tendenziali, il divario è ancora più marcato, in particolare con la Germania, cresciuta dell'1,7%".Per l'il dato dell'Istat sul PIl dimostra che "". Inoltre, nel confronto europeo l'economia italiana evidenzia ancora un ritardo nella ripresa: "il nostro tasso di crescita è il più basso di tutta l'Unione europea, come risultava già prima della crisi. In particolare, vanno sottolineate sia la diminuzione del valore aggiunto dell'industria che l'apporto negativo della domanda estera netta".